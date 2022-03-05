Алексей Березуцкий рассказал о состоянии Фернандеса после матча с «Нижним Новгородом»

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о травме защитника команды Марио Фернандеса, которую тот получил во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».

«Все достаточно серьёзно. Серьёзное сотрясение мозга. Сломал нос», — цитирует Березуцкого Sport24.

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» со счётом 1:0 благодаря голу Юсуфа Языджи в компенсированное время. Таким образом, армейцы набрали 36 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Фернандес разбил нос в концовке матча с «Нижним Новгородом».