ЦСКА в большинстве на 96-й минуте вырвал победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ

Московский ЦСКА на своём поле обыграл «Нижний Новгород» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на шестой компенсированной минуте забил Юсуф Языджи.

С 42-й минуты армейцы играли в большинстве, так как арбитр Павел Кукуян после использования VAR удалил с поля футболиста гостей Акоша Кечкеша.

Таким образом, подопечные Алексея Березуцкого набрали 36 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний Новгород» (22) находится на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России по футболу.