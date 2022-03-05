ЦСКА в большинстве на 96-й минуте вырвал победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ
- РИА Новости
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Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на шестой компенсированной минуте забил Юсуф Языджи.
С 42-й минуты армейцы играли в большинстве, так как арбитр Павел Кукуян после использования VAR удалил с поля футболиста гостей Акоша Кечкеша.
Таким образом, подопечные Алексея Березуцкого набрали 36 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний Новгород» (22) находится на девятой строчке.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России по футболу.