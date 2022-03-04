ЦСКА сыграет со «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России по футболу

Жеребьёвка четвертьфинальных пар розыгрыша Кубка России по футболу сезона-2021/22 прошла 4 марта.

По её итогам стало известно, что столичный «Спартак» встретится с московским ЦСКА.

Предполагаемые даты матчей — 19—21 апреля. Финал должен состояться 29 мая 2022 года.

ЦСКА (33 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (23) идёт на девятом месте.

В матче 19-го тура чемпионата России армейский клуб переиграл красно-белых со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что суд приостановил рассмотрение дела о выплатах экс-гендиректору «Спартака» Шамилю Газизову.