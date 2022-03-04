ЦСКА сыграет со «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России по футболу
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- © Kondrov Andrey/spartak.com
По её итогам стало известно, что столичный «Спартак» встретится с московским ЦСКА.
Предполагаемые даты матчей — 19—21 апреля. Финал должен состояться 29 мая 2022 года.
ЦСКА (33 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (23) идёт на девятом месте.
В матче 19-го тура чемпионата России армейский клуб переиграл красно-белых со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что суд приостановил рассмотрение дела о выплатах экс-гендиректору «Спартака» Шамилю Газизову.