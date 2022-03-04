ЦСКА сыграет со «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России по футболу

Короткая ссылка
Жеребьёвка четвертьфинальных пар розыгрыша Кубка России по футболу сезона-2021/22 прошла 4 марта.
ЦСКА сыграет со «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России по футболу
  • globallookpress.com
  • © Kondrov Andrey/spartak.com

По её итогам стало известно, что столичный «Спартак» встретится с московским ЦСКА.

Предполагаемые даты матчей — 19—21 апреля. Финал должен состояться 29 мая 2022 года.

ЦСКА (33 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (23) идёт на девятом месте.

В матче 19-го тура чемпионата России армейский клуб переиграл красно-белых со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что суд приостановил рассмотрение дела о выплатах экс-гендиректору «Спартака» Шамилю Газизову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить