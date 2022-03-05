В Ханты-Мансийске проведут игры «Мы вместе.Спорт» для российских паралимпийцев
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«На турнире в Ханты-Мансийске будут фиксироваться спортивные результаты, отмечаться рекорды, а по итогам будут вручены медали победителям и призёрам. Спортсмены не должны лишаться того спортивного праздника, к которому они готовились в течение нескольких лет», — цитирует Чернышенко РИА Новости.
По его словам, призёры этих соревнований получат вознаграждение, которое планировалось и по итогам Паралимпиады в Пекине: 4 млн рублей за золото, 2,5 млн — за серебро и 1,7 млн — за бронзу.
МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к участию в зимних Играх 2022 года в Пекине.
Ранее сообщалось, что Россия ведёт переговоры со странами СНГ и БРИКС о создании новых спортивных лиг.