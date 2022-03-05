В Ханты-Мансийске проведут игры «Мы вместе.Спорт» для российских паралимпийцев

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил министерствам спорта и финансов совместно с правительством Ханты-Мансийского автономного округа проработать вопрос организации паралимпийских игр «Мы вместе.Спорт».
В Ханты-Мансийске проведут игры «Мы вместе.Спорт» для российских паралимпийцев
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«На турнире в Ханты-Мансийске будут фиксироваться спортивные результаты, отмечаться рекорды, а по итогам будут вручены медали победителям и призёрам. Спортсмены не должны лишаться того спортивного праздника, к которому они готовились в течение нескольких лет», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

По его словам, призёры этих соревнований получат вознаграждение, которое планировалось и по итогам Паралимпиады в Пекине: 4 млн рублей за золото, 2,5 млн — за серебро и 1,7 млн — за бронзу.

МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к участию в зимних Играх 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что Россия ведёт переговоры со странами СНГ и БРИКС о создании новых спортивных лиг.

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