Россия ведёт переговоры со странами СНГ и БРИКС о создании новых спортивных лиг

Короткая ссылка
В Министерстве спорта России рассказали о переговорах со странами СНГ и БРИКС о возможном создании совместных спортивных лиг.
Россия ведёт переговоры со странами СНГ и БРИКС о создании новых спортивных лиг
  • Gettyimages.ru
  • © Christophe Coat / EyeEm

Как сообщается на сайте Федерации конного спорта России, об этом было заявлено на совещании Минспорта с представителями спортивных федераций.

Отмечается, что на встрече обсуждались меры по поддержанию сферы, установлению календарного плана, а также изменение статуса и формы проведения международных турниров.

В ходе обсуждения было решено, что большинство спортивных мероприятий будет ориентировано на страны СНГ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан), а также на государства БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что национальному спорту нужно уделить приоритетное внимание в условиях международных санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить