Россия ведёт переговоры со странами СНГ и БРИКС о создании новых спортивных лиг

В Министерстве спорта России рассказали о переговорах со странами СНГ и БРИКС о возможном создании совместных спортивных лиг.

Как сообщается на сайте Федерации конного спорта России, об этом было заявлено на совещании Минспорта с представителями спортивных федераций.

Отмечается, что на встрече обсуждались меры по поддержанию сферы, установлению календарного плана, а также изменение статуса и формы проведения международных турниров.

В ходе обсуждения было решено, что большинство спортивных мероприятий будет ориентировано на страны СНГ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан), а также на государства БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что национальному спорту нужно уделить приоритетное внимание в условиях международных санкций.