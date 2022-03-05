Дубль Хаверца помог «Челси» разгромить «Бёрнли» в матче АПЛ

Лондонский «Челси» одержал разгромную победу над «Бёрнли» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра состоялась в Бёрнли и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе синих дубль оформил Кай Хаверц, который отличился на 52-й и 55-й минутах, а также по одному мячу забили Рис Джеймс (на 47-й минуте) и Кристиан Пулишич (на 69-й минуте).

«Челси» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бёрнли» с 21 очком находится на 18-й строчке.

Ранее чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Франции, бывший защитник «Челси» Франк Лебёф прокомментировал решение российского бизнесмена Романа Абрамовича продать клуб.