Дубль Хаверца помог «Челси» разгромить «Бёрнли» в матче АПЛ

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Лондонский «Челси» одержал разгромную победу над «Бёрнли» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Дубль Хаверца помог «Челси» разгромить «Бёрнли» в матче АПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Lewis Storey

Игра состоялась в Бёрнли и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе синих дубль оформил Кай Хаверц, который отличился на 52-й и 55-й минутах, а также по одному мячу забили Рис Джеймс (на 47-й минуте) и Кристиан Пулишич (на 69-й минуте). 

«Челси» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бёрнли» с 21 очком находится на 18-й строчке.

Ранее чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Франции, бывший защитник «Челси» Франк Лебёф прокомментировал решение российского бизнесмена Романа Абрамовича продать клуб.

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