Чемпион мира Лебёф: не думаю, что «Челси» умрёт после ухода Абрамовича

Чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Франции, бывший защитник лондонского «Челси» Франк Лебёф прокомментировал решение российского бизнесмена Романа Абрамовича продать английский клуб.

«Единственное, что я знаю, так это то, что самый большой успех в истории «Челси» пришёлся на период Романа Абрамовича, и нужно отдать ему должное за это. Продажа будет долгим процессом — найти кого-то с большими деньгами непросто. Возможно, это будет консорциум или что-то в этом роде... Я хочу, чтобы клуб пережил эту проблему, и я не думаю, что «Челси» умрёт», — цитирует Лебёфа BritishGambler.

По его мнению, фанаты никогда не забудут вклад россиянина в развитие клуба.

Напомним, что бизнесмен передал управление «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда, а позже заявил о намерении продать клуб.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выигрывала Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз побеждала в чемпионате и Кубке Англии, трижды становилась победителем Кубка Национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Ранее директор «Ньюкасл Юнайтед» Аманда Стейвли заявила, что у Абрамовича несправедливо отнимают клуб.