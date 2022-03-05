«Црвена Звезда» не собирается расторгать контракт с «Газпромом»

Короткая ссылка
Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» не намерен расторгать контракт с российской государственной компанией «Газпром».
«Црвена Звезда» не собирается расторгать контракт с «Газпромом»
  • Gettyimages.ru
  • © Christof Koepsel

«Просьбы об удалении логотипа «Газпрома» с нашей формы не поступало, и я надеюсь, что не поступит. Это было бы безумием», — цитирует генерального директора клуба Звездана Терзича 24sata.

Он отметил, что соглашение с российской компанией приносит «Црвене Звезде» около €4 млн.

Напомним, что 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Помимо прочего, УЕФА разорвал контракт с «Газпромом».

Ранее сообщалось, что в «Црвене Звезде» возмутились санкциями УЕФА в адрес российских команд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить