«Црвена Звезда» не собирается расторгать контракт с «Газпромом»

Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» не намерен расторгать контракт с российской государственной компанией «Газпром».

«Просьбы об удалении логотипа «Газпрома» с нашей формы не поступало, и я надеюсь, что не поступит. Это было бы безумием», — цитирует генерального директора клуба Звездана Терзича 24sata.

Он отметил, что соглашение с российской компанией приносит «Црвене Звезде» около €4 млн.

Напомним, что 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Помимо прочего, УЕФА разорвал контракт с «Газпромом».

Ранее сообщалось, что в «Црвене Звезде» возмутились санкциями УЕФА в адрес российских команд.