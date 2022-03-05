«Црвена Звезда» не собирается расторгать контракт с «Газпромом»
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«Просьбы об удалении логотипа «Газпрома» с нашей формы не поступало, и я надеюсь, что не поступит. Это было бы безумием», — цитирует генерального директора клуба Звездана Терзича 24sata.
Он отметил, что соглашение с российской компанией приносит «Црвене Звезде» около €4 млн.
Напомним, что 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Помимо прочего, УЕФА разорвал контракт с «Газпромом».
Ранее сообщалось, что в «Црвене Звезде» возмутились санкциями УЕФА в адрес российских команд.