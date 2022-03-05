В «Црвене Звезде» возмутились санкциями УЕФА в адрес российских команд
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«Мы возмущаемся. И мы прошли через это в 1992 году. В Европе антироссийская истерия, политика безосновательно вмешивается в спорт», — цитирует РИА Новости Терзича.
Он также подчеркнул, что в Сербии сочувствуют украинскому народу и ужасным жертвам среди мирного населения.
Напомним, что 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее Вячеслав Колосков заявил, что исключение РПЛ из EPFL не несёт никаких последствий.