В «Црвене Звезде» возмутились санкциями УЕФА в адрес российских команд

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Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич прокомментировал решение УЕФА и ФИФА запретить российским клубам и сборным принимать участие в международных турнирах.
В «Црвене Звезде» возмутились санкциями УЕФА в адрес российских команд
  • Gettyimages.ru
  • © Francois Nel - FIFA

«Мы возмущаемся. И мы прошли через это в 1992 году. В Европе антироссийская истерия, политика безосновательно вмешивается в спорт», — цитирует РИА Новости Терзича.

Он также подчеркнул, что в Сербии сочувствуют украинскому народу и ужасным жертвам среди мирного населения.

Напомним, что 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что исключение РПЛ из EPFL не несёт никаких последствий.

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