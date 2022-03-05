Боярский о возможном массовом отъезде легионеров в РПЛ: сильный удар по качеству футбола

Короткая ссылка
Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о возможном массовом отъезде иностранных футболистов из российских клубов.
Боярский о возможном массовом отъезде легионеров в РПЛ: сильный удар по качеству футбола
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Это сильный удар по качеству футбола в РПЛ. «Краснодар» очень зрелищно играл, а как будет сейчас — неизвестно», — цитирует Боярского Sport24.

Он отметил, что многие легионеры пока остались, но в случае их отъезда российский футбол станет только менее привлекательным для зрителя.

«Без техничных и умных футболистов любой матч станет менее зрелищным», — добавил актёр.

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг 4 марта приняла решение исключить РПЛ. Уточнялось, что в этой связи в ближайшее время иностранные игроки смогут беспрепятственно разрывать контракты с российскими клубами.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что Ассоциация европейских футбольных лиг (European Leagues) не отвечает за контракты легионеров в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить