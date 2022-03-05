Боярский о возможном массовом отъезде легионеров в РПЛ: сильный удар по качеству футбола
- РИА Новости
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«Это сильный удар по качеству футбола в РПЛ. «Краснодар» очень зрелищно играл, а как будет сейчас — неизвестно», — цитирует Боярского Sport24.
Он отметил, что многие легионеры пока остались, но в случае их отъезда российский футбол станет только менее привлекательным для зрителя.
«Без техничных и умных футболистов любой матч станет менее зрелищным», — добавил актёр.
Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг 4 марта приняла решение исключить РПЛ. Уточнялось, что в этой связи в ближайшее время иностранные игроки смогут беспрепятственно разрывать контракты с российскими клубами.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что Ассоциация европейских футбольных лиг (European Leagues) не отвечает за контракты легионеров в РПЛ.