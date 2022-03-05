Смородская назвала фаворита московского дерби «Динамо» — «Спартак»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила шансы московского «Спартака» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо».
Смородская назвала фаворита московского дерби «Динамо» — «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Думаю, что фаворит в этом матче максимально очевиден — «Динамо». Я пока не понимаю, чем занимается Ваноли в «Спартаке». Проигранное дерби ЦСКА показало, что игроки сейчас не понимают итальянца», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Она уверена, что «Динамо» обыграет «Спартак», поскольку у бело-голубых настоящая команда, а не «сборище непонятно чего».

Вместе с тем Смородская считает, что предстоящее дерби будет ярким и интересным, в котором будет забито много мячей.

Напомним, что главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в своём первом официальном матче за красно-белых в рамках 19-го тура РПЛ уступил ЦСКА (0:2).

Игра «Динамо» — «Спартак» состоится 6 марта на поле стадиона «ВТБ Арена». Матч начнётся в 19:00 мск.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что исключение РПЛ из EPFL не несёт никаких последствий.

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