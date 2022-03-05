Батугин: российские кёрлингисты справятся с ударом после отстранения от Паралимпиады

Старший тренер сборной России по кёрлингу на колясках Антон Батугин выразил уверенность, что его подопечные способны выдержать тяжёлый психологический удар после отстранения от участия в зимней Паралимпиаде 2022 года в Пекине.

«Мне кажется, что наши спортсмены найдут в себе силы. Думаю, что каждый из них приложит все усилия для того, чтобы пробиться на Паралимпиаду 2026 года», — цитирует тренера РИА Новости.

По его словам, после отстранения от Игр-2022 болельщики начали присылать в соцсетях слова поддержки российским спортсменам.

МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к участию в зимних Играх 2022 года в Пекине.

Сборная России должна вылететь из Пекина в Москву 6 марта.

Ранее Батугин сообщил, что соперники со слезами на глазах сочувствовали спортсменам из России на Паралимпиаде.