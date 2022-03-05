Батугин: соперники со слезами на глазах сочувствовали нашим спортсменам на Паралимпиаде

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Старший тренер сборной России по кёрлингу на колясках Антон Батугин сообщил, что иностранные спортсмены выразили искренние знаки сочувствия россиянам после запрета на участие в зимней Паралимпиаде 2022 года в Пекине.
Батугин: соперники со слезами на глазах сочувствовали нашим спортсменам на Паралимпиаде
  • AFP
  • © Jade Gao

«Организаторы соревнований, тренеры и спортсмены из других команд стали заходить в нашу раздевалку. И все очень искренне, со слезами на глазах сопереживали и сочувствовали нашим спортсменам. Многие к нам заходили, в том числе и англоговорящие ребята», — цитирует РИА Новости Батугина.

По его словам, у членов сборной России на Паралимпиаде со всеми сложились хорошие и доверительные отношения. Он подчеркнул, что чувства, с которыми к российским спортсменам заходили соперники, подделать невозможно — все эмоции шли от души.

Также Батугин сообщил, что об отстранении первыми узнали организаторы и судьи Паралимпиады в Пекине. 

МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к участию в зимних Играх 2022 года в Пекине.

Ранее паралимпийская чемпионка из США Мастерс заявила, не стоило отлучать россиян от Игр-2022.

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