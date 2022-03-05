Батугин: соперники со слезами на глазах сочувствовали нашим спортсменам на Паралимпиаде

Старший тренер сборной России по кёрлингу на колясках Антон Батугин сообщил, что иностранные спортсмены выразили искренние знаки сочувствия россиянам после запрета на участие в зимней Паралимпиаде 2022 года в Пекине.

«Организаторы соревнований, тренеры и спортсмены из других команд стали заходить в нашу раздевалку. И все очень искренне, со слезами на глазах сопереживали и сочувствовали нашим спортсменам. Многие к нам заходили, в том числе и англоговорящие ребята», — цитирует РИА Новости Батугина.

По его словам, у членов сборной России на Паралимпиаде со всеми сложились хорошие и доверительные отношения. Он подчеркнул, что чувства, с которыми к российским спортсменам заходили соперники, подделать невозможно — все эмоции шли от души.

Также Батугин сообщил, что об отстранении первыми узнали организаторы и судьи Паралимпиады в Пекине.

МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к участию в зимних Играх 2022 года в Пекине.

Ранее паралимпийская чемпионка из США Мастерс заявила, не стоило отлучать россиян от Игр-2022.