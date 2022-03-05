Паралимпийская чемпионка из США Мастерс: не стоило отлучать россиян от Игр-2022

Чемпионка зимней Паралимпиады 2022 года по биатлону американка Оксана Мастерс заявила, что не стоило отлучать сборную России от участия в Играх.

«Мне очень обидно за русских и белорусских спортсменов. Я бы хотела, чтобы они были здесь. Я надеюсь, что мир наступит как можно скорее, хочу быстрее посоревноваться с ними», — цитирует ТАСС американскую спортсменку.

По словам 32-летней Мастерс, она видела в Олимпийской деревне российских спортсменов, которые плакали из-за запрета участвовать в Паралимпиаде.

Мастерс родилась на Украине и носила при рождении фамилию Бондарчук.

МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к участию в зимних Играх 2022 года в Пекине.

Ранее шестикратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Шилов прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета отстранить россиян от участия в зимних Играх 2022 года в Пекине.

Ранее руководство телеканала «Матч ТВ» приняло решение отказался от трансляций зимней Паралимпиады 2022 года в Пекине.