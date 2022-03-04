Гвардиола назвал Роналду одним из величайших игроков последних 15 лет наряду с Месси

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о португальском форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду — один из величайших игроков за последние 15 лет наряду с Месси. То, что сделали эти парни, мы больше не увидим», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Сити».

Он считает исключительной способность португальца реализовывать свои моменты. Тренер отметил, что ему было приятно наблюдать за игрой Криштиану все эти годы.

Роналду вернулся в МЮ в начале этого сезона. С тех пор он провёл 30 матчей, забил 15 мячей и отдал три результативные передачи. 

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер заявил, что Роналду нужен МЮ только для продажи футболок и пиара.

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