Винер-Усманова допустила участие российских гимнастов в Азиатских играх
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По её мнению, более важной темой является недопуск российских спортсменов к Паралимпиаде.
«А то, что наших гимнастов не допустили до международных соревнований, — это следствие. Это будет ещё продолжаться определённое время, потом поживём — увидим. Возможно, мы перейдём в Азиатские игры. Посмотрим, пока точно не могу сказать», — цитирует Винер-Усманову Metaratings.
Напомним, что изначально российским и белорусским гимнастам запретили выступать с национальным флагом и гимном, но разрешили в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что FIG отстранила российских гимнастов от соревнований.