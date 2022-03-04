Винер-Усманова допустила участие российских гимнастов в Азиатских играх

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала отстранение отечественных гимнастов от международных соревнований.

По её мнению, более важной темой является недопуск российских спортсменов к Паралимпиаде.

«А то, что наших гимнастов не допустили до международных соревнований, — это следствие. Это будет ещё продолжаться определённое время, потом поживём — увидим. Возможно, мы перейдём в Азиатские игры. Посмотрим, пока точно не могу сказать», — цитирует Винер-Усманову Metaratings.

Напомним, что изначально российским и белорусским гимнастам запретили выступать с национальным флагом и гимном, но разрешили в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что FIG отстранила российских гимнастов от соревнований.