Норвежская лыжница Йохауг завершит карьеру после марафона в Холменколлене

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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Тереза Йохауг объявила, что завершит карьеру после марафона на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене.
Норвежская лыжница Йохауг завершит карьеру после марафона в Холменколлене
  • Gettyimages.ru
  • © Vianney Thibaut/NordicFocus

«5 марта 2011 года я выиграла марафон на Кубке мира дома, это была моя первая взрослая победа, начало пути. Он привёл меня туда, где я и не думала оказаться. Круг замкнётся завтра: 5 марта 2022 года я выйду на старт марафона на Кубке мира в Холменколлене», — написала Йохауг в Instagram.

По её словам, настал момент посвятить свою жизнь другим делам, а не только лыжным гонкам.

33-летняя Йохауг за свою карьеру завоевала четыре золотые медали на Олимпиадах, а также 14 раз одерживала победу на чемпионатах мира.

Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, чего не хватило отечественной лыжнице Наталье Непряевой, чтобы победить Йохауг в гонке с раздельным стартом классическим стилем на этапе КМ в финском Лахти.

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