Карпин: не планирую вызывать в сборную России Миранчука и Головина из-за логистики

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о планах на состав национальной команды на ближайшие матчи.

«Не планирую вызывать Алексея Миранчука и Александра Головина в сборную из-за логистики. Им бы предстояло лететь непонятно сколько, непонятно через какие страны и вообще как», — цитирует Карпина Sport24.

По словам специалиста, в сборную будут вызваны те, кто лучше себя проявляет на данный момент.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях. В связи с этим национальная команда может играть только в товарищеских матчах.

Ранее Карпин рассказал о разговоре с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой о возможном возвращении в сборную России.