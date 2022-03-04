Карпин: не планирую вызывать в сборную России Миранчука и Головина из-за логистики
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«Не планирую вызывать Алексея Миранчука и Александра Головина в сборную из-за логистики. Им бы предстояло лететь непонятно сколько, непонятно через какие страны и вообще как», — цитирует Карпина Sport24.
По словам специалиста, в сборную будут вызваны те, кто лучше себя проявляет на данный момент.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях. В связи с этим национальная команда может играть только в товарищеских матчах.
Ранее Карпин рассказал о разговоре с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой о возможном возвращении в сборную России.