Карпин: не планирую вызывать в сборную России Миранчука и Головина из-за логистики

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о планах на состав национальной команды на ближайшие матчи.
Карпин: не планирую вызывать в сборную России Миранчука и Головина из-за логистики
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Не планирую вызывать Алексея Миранчука и Александра Головина в сборную из-за логистики. Им бы предстояло лететь непонятно сколько, непонятно через какие страны и вообще как», — цитирует Карпина Sport24.

По словам специалиста, в сборную будут вызваны те, кто лучше себя проявляет на данный момент.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях. В связи с этим национальная команда может играть только в товарищеских матчах.

Ранее Карпин рассказал о разговоре с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой о возможном возвращении в сборную России.

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