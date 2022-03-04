Специальная Олимпиада 2023 года в Казани отменена

Руководство Special Olympics International (SOI) приняло решение отменить Специальные Олимпийские игры 2023 года в Казани.

Уточняется, что решение принято в связи с ситуацией между Россией и Украиной, сообщает пресс-служба Special Olympics International.

«Эта отмена разрушительна для нас, для наших спортсменов на Украине, в России и по всему миру, которые годами готовились к соревнованиям», — говорится в пресс-релизе организации.

Отмечается, что SOI больше не может обеспечить эффективность Игр в Казани и безопасность спортсменов.

Соревнования должны были пройти с 21 по 27 января.

Специальные Олимпийские игры проводятся по зимним и летним видам спорта один раз в четыре года.

МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Ранее исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, когда национальная сборная вылетит из Пекина в Москву.