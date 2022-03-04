Специальная Олимпиада 2023 года в Казани отменена

Короткая ссылка
Руководство Special Olympics International (SOI) приняло решение отменить Специальные Олимпийские игры 2023 года в Казани.
Специальная Олимпиада 2023 года в Казани отменена
  • globallookpress.com
  • © Thiago Bernardes/ZUMAPRESS.com

Уточняется, что решение принято в связи с ситуацией между Россией и Украиной, сообщает пресс-служба Special Olympics International.

«Эта отмена разрушительна для нас, для наших спортсменов на Украине, в России и по всему миру, которые годами готовились к соревнованиям», — говорится в пресс-релизе организации.

Отмечается, что SOI больше не может обеспечить эффективность Игр в Казани и безопасность спортсменов.

Соревнования должны были пройти с 21 по 27 января.

Специальные Олимпийские игры проводятся по зимним и летним видам спорта один раз в четыре года.

МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. 

Ранее исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, когда национальная сборная вылетит из Пекина в Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить