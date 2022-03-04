Рожков: российские паралимпийцы вылетят из Пекина в Москву 6 марта
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«Сборная команда России в полном составе покинет столицу Паралимпийских игр 6 марта рейсом «Аэрофлота», — цитирует Рожкова пресс-служба ПКР.
МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к участию в зимних Играх 2022 года в Пекине.
Шестикратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Шилов прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета отстранить россиян от участия в зимних Играх 2022 года в Пекине.
Ранее сообщалось, что руководство телеканала «Матч ТВ» приняло решение отказаться от трансляций зимней Паралимпиады 2022 года в Пекине.