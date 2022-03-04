Рожков: российские паралимпийцы вылетят из Пекина в Москву 6 марта

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, когда национальная сборная вылетит из Пекина в Москву.

«Сборная команда России в полном составе покинет столицу Паралимпийских игр 6 марта рейсом «Аэрофлота», — цитирует Рожкова пресс-служба ПКР.

МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к участию в зимних Играх 2022 года в Пекине.

Шестикратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Шилов прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета отстранить россиян от участия в зимних Играх 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что руководство телеканала «Матч ТВ» приняло решение отказаться от трансляций зимней Паралимпиады 2022 года в Пекине.