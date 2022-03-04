Паршивлюк назвал жёсткими тренировочные сборы «Динамо» под руководством Шварца

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал, как главный тренер столичного клуба Сандро Шварц проводит тренировочные сборы.

«Жёсткие ли у Шварца сборы? Очень. Во-первых, нет выходных — только между сборами, но в эти дни ты должен выполнить программу по датчикам. Если день матча, то утром всё равно тренировка. Сами занятия тоже очень энергозатратные, ты всегда максимально сконцентрирован», — цитирует Паршивлюка «Спорт-Экспресс».

По его словам, немецкий тренер очень внимательно следит за всеми игроками. Когда Шварц замечает ошибки, то он говорит об этом лично каждому футболисту.

«Динамо» (30 очков) по итогам 19 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» (41).

Ранее сообщалось, что матчи 22-го тура РПЛ пройдут согласно первоначальному расписанию.