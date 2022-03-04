«Урал» будет добираться до Краснодара на матч РПЛ на самолёте и поезде

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В футбольном клубе «Урал» рассказали, как команда будет добираться на матч 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
«Урал» будет добираться до Краснодара на матч РПЛ на самолёте и поезде
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Урал» отправится на самолёте в Сочи днём в воскресенье. Оттуда у команды запланирована поездка на поезде до Краснодара», — сообщает пресс-служба клуба.

Уточняется, что футболисты должны будут заселиться в отель около часа ночи.

Обратная поездка в Екатеринбург пройдёт по такому же плану.

Игра «Краснодар» — «Урал» пройдёт в Краснодаре 7 марта. Встреча начнётся в 14:00.

«Краснодар» (29 очков) занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (19) идёт на 12-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (41).

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