Паралимпийский комитет России не сможет оспорить решение об отстранении россиян от Игр
«К сожалению, это не позволяет сделать ст. 2.9 Раздела о Паралимпийских играх Свода правил МПК, согласно которой МПК может по своему усмотрению в любое время отказать любому спортсмену в участии без указания оснований», — говорится в релизе на сайте Паралимпийского комитета России.
В комитете отметили, что привлекли ведущие российские и зарубежные юридические компании для проведения правовой экспертизы на предмет возможности обращения в CAS.
Российские паралимпийцы планируют в ближайшее время покинуть Пекин в связи с недопуском к участию в зимних Играх 2022 года.
Руководство МПК приняло решение отстранить сборные России и Белоруссии от участия в зимних Играх 2022 года в Пекине.
В Паралимпийском комитете России считают необоснованным решение о недопуске россиян к участию в Паралимпиаде.