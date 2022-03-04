Паралимпийский комитет России не сможет оспорить решение об отстранении россиян от Игр

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Правила Международного паралимпийского комитета (МПК) не позволяют Паралимпийскому комитету России оспорить решение о недопуске российских спортсменов к Играм в Пекине в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«К сожалению, это не позволяет сделать ст. 2.9 Раздела о Паралимпийских играх Свода правил МПК, согласно которой МПК может по своему усмотрению в любое время отказать любому спортсмену в участии без указания оснований», — говорится в релизе на сайте Паралимпийского комитета России.

В комитете отметили, что привлекли ведущие российские и зарубежные юридические компании для проведения правовой экспертизы на предмет возможности обращения в CAS.

Российские паралимпийцы планируют в ближайшее время покинуть Пекин в связи с недопуском к участию в зимних Играх 2022 года.

Руководство МПК приняло решение отстранить сборные России и Белоруссии от участия в зимних Играх 2022 года в Пекине.

В Паралимпийском комитете России считают необоснованным решение о недопуске россиян к участию в Паралимпиаде.

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