ПКР считает необоснованным решение о недопуске россиян к участию в Паралимпиаде

В Паралимпийском комитете России (ПКР) прокомментировали решение Международного паралимпийского комитета (IPC) не допустить сборные России и Белоруссии для участия в Играх 2022 года в Пекине.

«Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПКР.

Подчёркивается, что ПКР в полном соответствии с решением Спортивного арбитражного суда вывел из руководящих органов комитета лиц, имевших какое-либо отношение к политическим структурам.

Руководство IPC 3 марта приняло решение отстранить сборные России и Белоруссии от участия в зимних Играх 2022 года в Пекине.

Ранее Федерация хоккея Канады выступила против участия сборной России в Паралимпиаде.