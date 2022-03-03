ПКР считает необоснованным решение о недопуске россиян к участию в Паралимпиаде
- РИА Новости
«Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПКР.
Подчёркивается, что ПКР в полном соответствии с решением Спортивного арбитражного суда вывел из руководящих органов комитета лиц, имевших какое-либо отношение к политическим структурам.
Руководство IPC 3 марта приняло решение отстранить сборные России и Белоруссии от участия в зимних Играх 2022 года в Пекине.
Ранее Федерация хоккея Канады выступила против участия сборной России в Паралимпиаде.