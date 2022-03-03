ПКР считает необоснованным решение о недопуске россиян к участию в Паралимпиаде

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В Паралимпийском комитете России (ПКР) прокомментировали решение Международного паралимпийского комитета (IPC) не допустить сборные России и Белоруссии для участия в Играх 2022 года в Пекине.
ПКР считает необоснованным решение о недопуске россиян к участию в Паралимпиаде
  • РИА Новости

«Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПКР.

Подчёркивается, что ПКР в полном соответствии с решением Спортивного арбитражного суда вывел из руководящих органов комитета лиц, имевших какое-либо отношение к политическим структурам.

Руководство IPC 3 марта приняло решение отстранить сборные России и Белоруссии от участия в зимних Играх 2022 года в Пекине. 

Ранее Федерация хоккея Канады выступила против участия сборной России в Паралимпиаде.

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