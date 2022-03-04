Российские паралимпийцы намерены в ближайшее время покинуть Пекин

Короткая ссылка
Российские паралимпийцы планируют в ближайшее время покинуть Пекин в связи с недопуском к участию в зимних Играх 2022 года. Об этом говорится в релизе на сайте Паралимпийского комитета России.

«Паралимпийский комитет России и его спортсмены в настоящее время не считают возможным и целесообразным оставаться в Пекине и планируют в ближайшее время покинуть столицу зимних Игр, город прекрасных людей», — отмечается в релизе.

Комитет также попросил о помощи и поддержке Всемирный союз инвалидов (World Disability Union) и Международную организацию по реабилитации (Rehabilitation International).

МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к участию в зимних Играх 2022 года в Пекине.

Ранее шестикратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Шилов прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета отстранить россиян от участия в зимних Играх 2022 года в Пекине.

Руководство телеканала «Матч ТВ» приняло решение отказался от трансляций зимней Паралимпиады 2022 года в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить