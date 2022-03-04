Российские паралимпийцы намерены в ближайшее время покинуть Пекин

Российские паралимпийцы планируют в ближайшее время покинуть Пекин в связи с недопуском к участию в зимних Играх 2022 года. Об этом говорится в релизе на сайте Паралимпийского комитета России.

«Паралимпийский комитет России и его спортсмены в настоящее время не считают возможным и целесообразным оставаться в Пекине и планируют в ближайшее время покинуть столицу зимних Игр, город прекрасных людей», — отмечается в релизе.

Комитет также попросил о помощи и поддержке Всемирный союз инвалидов (World Disability Union) и Международную организацию по реабилитации (Rehabilitation International).

МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к участию в зимних Играх 2022 года в Пекине.

Ранее шестикратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Шилов прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета отстранить россиян от участия в зимних Играх 2022 года в Пекине.

Руководство телеканала «Матч ТВ» приняло решение отказался от трансляций зимней Паралимпиады 2022 года в Пекине.