Чалов забил дебютный гол за «Базель»
Футболист отметился забитым мячом в ворота «Санкт-Галлена» в 24-м туре швейцарской Суперлиги.
Российский нападающий выступает за швейцарский клуб на правах аренды. Права на Чалова принадлежат московскому ЦСКА.
В текущем сезоне Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА действует до лета 2024 года.
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