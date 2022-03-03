Чалов забил дебютный гол за «Базель»

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Российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов забил дебютный мяч за новую команду.

Футболист отметился забитым мячом в ворота «Санкт-Галлена» в 24-м туре швейцарской Суперлиги. 

Российский нападающий выступает за швейцарский клуб на правах аренды. Права на Чалова принадлежат московскому ЦСКА.

В текущем сезоне Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА действует до лета 2024 года.

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