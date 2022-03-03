Семак заявил, что разговоры об уходе Ловрена — неправда

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию о возможном отъезде Деяна Ловрена.

«Мы с Ловреном на связи. Но он пока не может работать в группе или на футбольном поле. Мы предоставили ему возможность тренироваться у себя. Разговоры о том, что он хочет уйти, — неправда», — цитирует Семака Sport24.

Ловрен выступает за «Зенит» с 2020 года. В этом сезоне он провёл за команду 19 матчей. Всего на его счету 47 игр в составе сине-бело-голубых, два гола и столько же результативных передач.

3 марта «Зенит» со счётом 6:0 разгромил КАМАЗ в 1/8 финала Кубка России.

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