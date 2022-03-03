Агент Влашича оценил возможность возвращения футболиста в ЦСКА

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Агент полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича Тончи Мартич отреагировал на информацию о возможном возвращении своего клиента в московский ЦСКА.
Агент Влашича оценил возможность возвращения футболиста в ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«Никола может вернуться летом в ЦСКА? В данный момент это не является вариантом», — цитирует Мартича Sport24.

СМИ сообщали, что «Вест Хэм» может не иметь возможности заплатить ЦСКА взнос за трансфер футболиста из-за санкций Великобритании в отношении России. В связи с чем Влашич может вернуться в московский клуб.

Напомним, что 31 августа хорватский полузащитник перешёл в «Вест Хэм» из ЦСКА, за который он выступал с 2018 года.

Ранее Наумов порекомендовал клубам РПЛ отказаться от легионеров.

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