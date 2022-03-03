Наумов порекомендовал клубам РПЛ отказаться от легионеров

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов предложил всем клубам Российской премьер-Лиги (РПЛ) отказаться от иностранных игроков из-за отстранения ФИФА и УЕФА отечественных команд от участия в соревнованиях под их эгидой.

«Легионеры могут уйти из всех клубов, не надо об этом жалеть, надо быть к этому готовыми. В такой ситуации, когда весь мир против нас, в футболе в том числе нас изолируют и бойкотируют, в таком случае можно отказаться от иностранных игроков. Другого выхода нет», — цитирует слова Наумова Metaratings.

По словам Наумова, хорошей перспективой будет тренировка российских воспитанников.

«Из всей этой плохой ситуации нужно постараться извлечь пользу. Россия уже имеет опыт, нас изолируют, мы имеем свои отрасли. Тут так же, нас изолируют от европейского футбола, давайте развиваться сами. Дальше видно будет. Как снимут санкции, будем играть», — добавил Наумов.

Напомним, что Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) призвала ФИФА аннулировать действующие контракты легионеров в РПЛ.

Ранее российский футбольный союз (РФС) заявил, что подаст апелляцию на решения ФИФА и УЕФА об отстранении российских команд от международных соревнований.