Слуцкий рассказал о ситуации с легионерами в «Рубине»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о ситуации с легионерами в клубе.

«Мы говорим о том, что должны получать удовольствие от футбола и должны быть счастливы, что у нас есть эта возможность — выходить на поле, тренироваться, играть и заниматься своим делом. Легионеры на данный момент к нам с вопросами об отъезде не обращались», — цитирует Слуцкого «Спорт-экспресс».

Напомним, что казанский «Рубин» принимал на своём поле волгоградский «Ротор» в рамках 1/8 финала Кубка России. Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Дублем в матче отметился Виталий Лисакович, забив оба мяча с пенальти.

Ранее Лоськов прокомментировал разгромное поражение «Локомотива» от «Енисея» в Кубке России.