Лоськов прокомментировал разгромное поражение «Локомотива» от «Енисея» в Кубке России

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Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов высказался о разгромном поражении команды в матче с красноярским «Енисеем» в 1/8 финала Кубка России (0:4).
Лоськов прокомментировал разгромное поражение «Локомотива» от «Енисея» в Кубке России
  • РИА Новости

«Я хотел бы поздравить команду «Енисей». Заслуженная победа, они проходят дальше. Жалко, что мы выпали из турнира. Будем работать дальше», — приводит слова Лоськова Sport24.

Напомним, что «Локомотив» доигрывал матч в меньшинстве. Защитник Наир Тикнизян получил две жёлтые карточки и покинул поле на 36-й минуте. Встреча на московском стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 4:0 в пользу «Енисея».

Ранее сообщалось, что «Рубин» выиграл в матче с «Ротором» в рамках 1/8 финала Кубка России.

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