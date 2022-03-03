Лоськов прокомментировал разгромное поражение «Локомотива» от «Енисея» в Кубке России
- РИА Новости
«Я хотел бы поздравить команду «Енисей». Заслуженная победа, они проходят дальше. Жалко, что мы выпали из турнира. Будем работать дальше», — приводит слова Лоськова Sport24.
Напомним, что «Локомотив» доигрывал матч в меньшинстве. Защитник Наир Тикнизян получил две жёлтые карточки и покинул поле на 36-й минуте. Встреча на московском стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 4:0 в пользу «Енисея».
Ранее сообщалось, что «Рубин» выиграл в матче с «Ротором» в рамках 1/8 финала Кубка России.