Мильштейн заявил, что дискриминация паралимпийцев из России — не выход

Агент известных российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэн Мильштейн отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить сборные России и Белоруссии от участия в Играх в Пекине.

«Выгодно ли людям на Украине, что мир дискриминирует инвалидов из России и запрещает им участвовать в Паралимпийских играх? Существуют способы помочь мирным жителям Украины, но дискриминация — не выход», — написал Мильштейн в Twitter.

МПК запретил российским и белорусским атлетам выступать на Играх в Пекине, хотя накануне спортсменам разрешили соревноваться в нейтральном статусе. В организации это объяснили многочисленными требованиями других стран-участниц.

Ранее сообщалось, что сборные России и Белоруссии по плаванию отстранены от участия в соревнованиях.