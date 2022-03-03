Мильштейн заявил, что дискриминация паралимпийцев из России — не выход
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«Выгодно ли людям на Украине, что мир дискриминирует инвалидов из России и запрещает им участвовать в Паралимпийских играх? Существуют способы помочь мирным жителям Украины, но дискриминация — не выход», — написал Мильштейн в Twitter.
МПК запретил российским и белорусским атлетам выступать на Играх в Пекине, хотя накануне спортсменам разрешили соревноваться в нейтральном статусе. В организации это объяснили многочисленными требованиями других стран-участниц.
Ранее сообщалось, что сборные России и Белоруссии по плаванию отстранены от участия в соревнованиях.