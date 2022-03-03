Мильштейн заявил, что дискриминация паралимпийцев из России — не выход

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Агент известных российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэн Мильштейн отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить сборные России и Белоруссии от участия в Играх в Пекине.
Мильштейн заявил, что дискриминация паралимпийцев из России — не выход
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«Выгодно ли людям на Украине, что мир дискриминирует инвалидов из России и запрещает им участвовать в Паралимпийских играх? Существуют способы помочь мирным жителям Украины, но дискриминация — не выход», — написал Мильштейн в Twitter.

МПК запретил российским и белорусским атлетам выступать на Играх в Пекине, хотя накануне спортсменам разрешили соревноваться в нейтральном статусе.  В организации это объяснили многочисленными требованиями других стран-участниц.

Ранее сообщалось, что сборные России и Белоруссии по плаванию отстранены от участия в соревнованиях.

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