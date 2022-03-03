Сборные России и Белоруссии по плаванию отстранены от участия в соревнованиях
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Об этом говорится в официальном заявлении LEN на сайте лиги.
Отмечается, что турниры LEN не будут проводиться на территории России и Белоруссии до следующего уведомления.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) не рекомендовал допускать российских спортсменов к соревнованиям из-за политической обстановки. Многие международные федерации также запретили российским спортсменам выступать под своим флагом и с государственным гимном.
Сообщалось, что Роскомнадзор требует снять ограничения с официального YouTube-канала футбольного клуба ЦСКА.