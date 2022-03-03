Сборные России и Белоруссии по плаванию отстранены от участия в соревнованиях

Короткая ссылка
Бюро Европейской лиги плавания (LEN) отстранило сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под его эгидой.
Сборные России и Белоруссии по плаванию отстранены от участия в соревнованиях
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в официальном заявлении LEN на сайте лиги.

Отмечается, что турниры LEN не будут проводиться на территории России и Белоруссии до следующего уведомления.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) не рекомендовал допускать российских спортсменов к соревнованиям из-за политической обстановки. Многие международные федерации также запретили российским спортсменам выступать под своим флагом и с государственным гимном. 

Сообщалось, что Роскомнадзор требует снять ограничения с официального YouTube-канала футбольного клуба ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить