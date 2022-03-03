Сборные России и Белоруссии по плаванию отстранены от участия в соревнованиях

Бюро Европейской лиги плавания (LEN) отстранило сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под его эгидой.

Об этом говорится в официальном заявлении LEN на сайте лиги.

Отмечается, что турниры LEN не будут проводиться на территории России и Белоруссии до следующего уведомления.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) не рекомендовал допускать российских спортсменов к соревнованиям из-за политической обстановки. Многие международные федерации также запретили российским спортсменам выступать под своим флагом и с государственным гимном.

Сообщалось, что Роскомнадзор требует снять ограничения с официального YouTube-канала футбольного клуба ЦСКА.