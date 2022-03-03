Сафонов: легионеры получают в России хорошие деньги, но это их не остановит от отъезда

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Известный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный отъезд легионеров из Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с политической ситуацией в России и на Украине.
Сафонов: легионеры получают в России хорошие деньги, но это их не остановит от отъезда
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«Кто-то уедет и не захочет возвращаться, а кто-то останется. Тут всё зависит от личных качеств людей. Возьмём Яку Бийола. Он на днях продлил контракт с ЦСКА. Понятно, иностранцы получают в России очень хорошие деньги, но это их не остановит. Кто захочет уехать, сделает это в ближайшие дни. Им всё равно после окончания срока контрактов возвращаться на родину и жить там. Потому разорвал соглашение с «Зенитом» Ярослав Ракицкий», — заявил Сафонов в интервью RT.

Он также высказался на тему, удастся ли российским грандам сохранить своих иностранных игроков.

«Всё зависит не от денег, а от решений конкретных людей. Кто-то получает меньше, но изъявит желание остаться и отработать до конца. А если футболист скажет, что играть тут не намерен, его никак не удержишь. Ситуации разные. Например, у новичка армейцев Хесуса Медины жена с Украины. Он спокойно может заявить, что выступать в РПЛ не собирается. Ситуация абсолютно непредсказуемая», — добавил Сафонов.

Ранее сообщалось, что Грановская и Бак покинут «Челси» после его продажи.

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