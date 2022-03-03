Источник: Грановская и Бак покинут «Челси» после его продажи

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Лондонский «Челси» покинут генеральный директор Марина Грановская и президент Брюс Бак.
Источник: Грановская и Бак покинут «Челси» после его продажи
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По информации The Guardian, после продажи «Челси» из клуба уйдут Грановская и Бак. Роман Абрамович передал управление над «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда. Он также заявил о намерении продать клуб.

Напомним, что Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Ранее «Краснодар» объявил о приостановке контрактов восьми легионеров.

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