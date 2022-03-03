Источник: Грановская и Бак покинут «Челси» после его продажи
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По информации The Guardian, после продажи «Челси» из клуба уйдут Грановская и Бак. Роман Абрамович передал управление над «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда. Он также заявил о намерении продать клуб.
Напомним, что Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.
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