Вендел: Алберто — отличный игрок, который ещё будет прибавлять

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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел высоко оценил новичка сине-бело-голубых Юри Алберто.
Вендел: Алберто — отличный игрок, который ещё будет прибавлять
  • РИА Новости

«Юри — отличный футболист, который ещё будет прибавлять и прибавлять, ведь ему всего 20 лет. Он прекрасно ладит со всеми, а мы со своей стороны стараемся во всём ему помогать», — цитирует Вендела пресс-служба «Зенита».

Алберто перешёл в «Зенит» этой зимой из бразильского «Интернасьонала». Футболист уже отметился забитым мячом в матче 19-го тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином».

Ранее сообщалось, что Грановская и Бак покинут «Челси» после его продажи.

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