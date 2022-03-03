Вендел: Алберто — отличный игрок, который ещё будет прибавлять

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел высоко оценил новичка сине-бело-голубых Юри Алберто.

«Юри — отличный футболист, который ещё будет прибавлять и прибавлять, ведь ему всего 20 лет. Он прекрасно ладит со всеми, а мы со своей стороны стараемся во всём ему помогать», — цитирует Вендела пресс-служба «Зенита».

Алберто перешёл в «Зенит» этой зимой из бразильского «Интернасьонала». Футболист уже отметился забитым мячом в матче 19-го тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином».

Ранее сообщалось, что Грановская и Бак покинут «Челси» после его продажи.