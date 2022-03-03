Глава IPC объяснил отстранение от участия сборной России в Паралимпиаде

Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс объяснил отстранение от участия сборных России и Белоруссии в зимней Паралимпиаде 2022 года в Пекине.

«За последние 12 часов огромное количество участников сказали IPC, что если мы не пересмотрим наше решение, оно, вероятно, будет иметь серьёзные последствия для зимней Паралимпиады. Некоторые угрожали отказаться от участия в соревнованиях», — цитирует Парсонса пресс-служба IPC.

Он подчеркнул, что IPC всегда ориентируется на мнение членов организации. Парсонс сообщил, что ситуация в Олимпийской деревне обострилась и стала несостоятельной.

По словам главы IPC, в целях сохранения целостности Игр 2022 года и безопасности всех участников было принято решение отказать в регистрации спортсменов из России и Белоруссии.

Руководство IPC 3 марта приняло решение отстранить сборные России и Белоруссии от участия в зимних Играх 2022 года в Пекине.

В Паралимпийском комитете России считают необоснованным решение о недопуске россиян к участию в Паралимпиаде.

Ранее Федерация хоккея Канады выступила против участия сборной России в Паралимпиаде.





