Глава IPC объяснил отстранение от участия сборной России в Паралимпиаде

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Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс объяснил отстранение от участия сборных России и Белоруссии в зимней Паралимпиаде 2022 года в Пекине.
Глава IPC объяснил отстранение от участия сборной России в Паралимпиаде
  • AP

«За последние 12 часов огромное количество участников сказали IPC, что если мы не пересмотрим наше решение, оно, вероятно, будет иметь серьёзные последствия для зимней Паралимпиады. Некоторые угрожали отказаться от участия в соревнованиях», — цитирует Парсонса пресс-служба IPC.

Он подчеркнул, что IPC всегда ориентируется на мнение членов организации. Парсонс сообщил, что ситуация в Олимпийской деревне обострилась и стала несостоятельной.

По словам главы IPC, в целях сохранения целостности Игр 2022 года и безопасности всех участников было принято решение отказать в регистрации спортсменов из России и Белоруссии.

Руководство IPC 3 марта приняло решение отстранить сборные России и Белоруссии от участия в зимних Играх 2022 года в Пекине. 

В Паралимпийском комитете России считают необоснованным решение о недопуске россиян к участию в Паралимпиаде.

Ранее Федерация хоккея Канады выступила против участия сборной России в Паралимпиаде.



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