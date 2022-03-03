«Чемпионат»: «Краснодар» рассматривает Мусаева на пост главного тренера

Российский специалист Мурад Мусаев может вернуться в футбольный клуб «Краснодар».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, Мусаев является одним из основных кандидатов на пост наставника команды. Отмечается, что на днях 38-летний специалист покинул Баку.

Он возглавлял «Краснодар» с 2018 года. Под его руководством команда смогла в сезоне-2018/19 завоевать бронзовые медали чемпионата России. Кроме того, ему удавалось пробиться вместе с «быками» в групповой этап Лиги чемпионов и доходить до 1/8 финала Лиги Европы. 3 апреля 2021 года тренер покинул клуб после поражения от «Ахмата» со счётом 0:5. Сейчас Мусаев возглавляет азербайджанский «Сабах».

Ранее сообщалось, что все легионеры «Краснодара» отказались тренироваться.