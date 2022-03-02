«Чемпионат»: легионеры «Краснодара» отказались тренироваться
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.
4 марта «Краснодар» объявил об уходе Фарке с поста главного тренера. Он возглавил команду в начале января, однако под его руководством «быки» не успели провести ни одного официального матча.
«Краснодар» (29 очка) по итогам 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Лидирует в турнире «Зенит» (41).
Ранее сообщалось, что все легионеры «Краснодара» покинули российский клуб.