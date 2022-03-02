Писеев — о решении ISU: сами себе хуже сделали

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Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от соревнований.
Писеев — о решении ISU: сами себе хуже сделали
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«Они сами себе хуже сделали, никакого интереса к фигурному катанию не будет без российских спортсменов. Безобразное решение», — цитирует Писеева Metaratings.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях. С 21 по 27 марта пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию во французском Монпелье. Таким образом, российские спортсмены не смогут выступить на турнире.

Ранее в ФФККР ответили, будет ли федерация оспаривать решение ISU в суде.

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