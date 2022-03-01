В ФФККР ответили, будет ли федерация оспаривать решение ISU в суде
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«Будет ли ФФККР оспаривать решение ISU в суде? Сначала надо полностью разобраться в ситуации, есть много вопросов касаемо этого решения. Прошло слишком мало времени, дайте нам подумать», — цитирует Горшкова Sport24.
1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях. С 21 по 27 марта пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию во французском Монпелье. Таким образом, российские спортсмены не смогут выступить на турнире.
Ранее сообщалось, что Ханю пропустит предстоящий чемпионат мира в Монпелье.