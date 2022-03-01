Ханю пропустит предстоящий чемпионат мира в Монпелье
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Фигурист не сможет принять участие в мировом первенстве из-за травмы, сообщает Федерация конькобежного спорта Японии.
Турнир пройдёт с 21 по 27 марта. Российские спортсмены также не смогут выступить на чемпионате мира из-за отстранения со стороны ISU.
Напомним, Ханю на прошедших Олимпийских играх в Пекине попытался впервые истории приземлить четверной аксель, но потерпел неудачу. Он занял итоговое четвёртое место.
Ранее Тарасова прокомментировала решение ISU отстранить российских фигуристов от соревнований.