Ханю пропустит предстоящий чемпионат мира в Монпелье

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании японец Юдзуру Ханю пропустит чемпионат мира по фигурному катанию во французском Монпелье.

Фигурист не сможет принять участие в мировом первенстве из-за травмы, сообщает Федерация конькобежного спорта Японии.

Турнир пройдёт с 21 по 27 марта. Российские спортсмены также не смогут выступить на чемпионате мира из-за отстранения со стороны ISU.

Напомним, Ханю на прошедших Олимпийских играх в Пекине попытался впервые истории приземлить четверной аксель, но потерпел неудачу. Он занял итоговое четвёртое место.

Ранее Тарасова прокомментировала решение ISU отстранить российских фигуристов от соревнований.