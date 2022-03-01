Щербакова — об окончании школы: постараюсь найти себя
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«Я ещё не определилась с будущим, но, возможно, мне это пригодится. А дальше постараюсь найти себя. К сожалению, явных предпочтений ещё нет», — цитирует Щербакову mk.ru.
Она добавила, что фигурное катание занимает большую часть её жизни, поэтому ничем другим она не интересуется. 17-летняя фигуристка в этом году заканчивает школу.
Напомним, что Щербакова на Олимпиаде в Пекине выиграла золотую медаль в личном турнире, в сумме набрав 255,95 балла. Она также является действующей чемпионкой мира и двукратным призёром чемпионатов Европы.
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