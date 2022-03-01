Ученица Плющенко исполнила на тренировке четверной лутц

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Российская фигуристка Вероника Жилина на тренировке исполнила четверной лутц, который считается самым дорогим по базовой стоимости сольным элементом.
Ученица Плющенко исполнила на тренировке четверной лутц
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Видео прыжка спортсменка опубликовала в своём Instagram-аккаунте. Кроме того, в активе Жилиной четверные сальхов и тулуп, а также тройной аксель.

Напомним, фигуристка до 2020 года тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. В настоящий момент её наставником является Евгений Плющенко.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова является первой фигуристкой в истории, исполнившей четверной лутц на соревнованиях.

Ранее в ФФККР ответили, будет ли федерация оспаривать решение ISU в суде.

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