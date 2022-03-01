Ученица Плющенко исполнила на тренировке четверной лутц
- РИА Новости
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Видео прыжка спортсменка опубликовала в своём Instagram-аккаунте. Кроме того, в активе Жилиной четверные сальхов и тулуп, а также тройной аксель.
Напомним, фигуристка до 2020 года тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. В настоящий момент её наставником является Евгений Плющенко.
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова является первой фигуристкой в истории, исполнившей четверной лутц на соревнованиях.
Ранее в ФФККР ответили, будет ли федерация оспаривать решение ISU в суде.