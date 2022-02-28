Винер-Усманова раскритиковала решение МОК

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Это полный железный занавес для спортсменов. Это ужасно, политика полностью овладела спортом. Самые порядочные, честные, трудолюбивые люди, которые являются символом человечества, подпадают под политические игры наших партнёров и такой организации, как МОК», — цитирует Винер-Усманову РИА Новости.

По словам главы ВФХГ, подобного рода заявления наносят непоправимый вред имиджу такой организации, как МОК.

«Вместе с тем мы понимаем, что это продиктовано соображениями безопасности для наших спортсменов. Их могут дискредитировать, с ними могут отказаться участвовать в соревнованиях... Мы понимаем озабоченность МОК, потому что спортсменов касается политическое противостояние», — добавила Винер-Усманова.

Напомним, что МОК не рекомендует допускать российских и белорусских спортсменов к спортивным соревнованиям из-за политической обстановки, а также многие спортивные международные федерации запретили российским спортсменам выступать под своим флагом и с государственным гимном.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о несогласии ОКР с санкциями от МОК.