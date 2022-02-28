Винер-Усманова раскритиковала решение МОК

Короткая ссылка
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
Винер-Усманова раскритиковала решение МОК
  • РИА Новости

«Это полный железный занавес для спортсменов. Это ужасно, политика полностью овладела спортом. Самые порядочные, честные, трудолюбивые люди, которые являются символом человечества, подпадают под политические игры наших партнёров и такой организации, как МОК», — цитирует Винер-Усманову РИА Новости.

По словам главы ВФХГ, подобного рода заявления наносят непоправимый вред имиджу такой организации, как МОК.

«Вместе с тем мы понимаем, что это продиктовано соображениями безопасности для наших спортсменов. Их могут дискредитировать, с ними могут отказаться участвовать в соревнованиях... Мы понимаем озабоченность МОК, потому что спортсменов касается политическое противостояние», — добавила Винер-Усманова.

Напомним, что МОК не рекомендует допускать российских и белорусских спортсменов к спортивным соревнованиям из-за политической обстановки, а также многие спортивные международные федерации запретили российским спортсменам выступать под своим флагом и с государственным гимном.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале специальной военной операции на Украине. 

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о несогласии ОКР с санкциями от МОК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить