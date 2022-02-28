Поздняков заявил о несогласии ОКР с санкциями от МОК

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) об участии российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Комментарий только один — категорически с ними не согласны. Сегодняшнее решение коллег из Международного олимпийского комитета, на наш взгляд, противоречит как регламентирующим документам МОК (и хартии в первую очередь), так и духу олимпийского движения, которое призвано объединять, а не разделять, особенно в том случае, когда речь идёт о спортсменах и равноправии участников олимпийского движения», — цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

По его словам, ОКР считает необходимым направить запросы в международные федерации, чтобы получить официальный ответ о статусе российских спортсменов и об их правах на участие в международных соревнованиях.

«Со своей стороны, Олимпийский комитет России намерен последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов и оказывать всю необходимую помощь нашим национальным федерациям для оспаривания дискриминационных решений соответствующих международных федераций», — добавил Поздняков.

Напомним, что из-за политической обстановки многие спортивные международные федерации запретили российским спортсменам выступать под своим флагом и с государственным гимном.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что МОК не рекомендует допускать российских и белорусских спортсменов к спортивным соревнованиям.