РИА Новости: ЦСКА, «Зенит» и УНИКС временно отстранены от участия в баскетбольной Евролиге
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Совет Евролиги приостановил участие российских команд в турнире на неопределённый срок. Евролига вернется к этому вопросу, когда вызванная конфликтом России и Украины ситуация в мире улучшится», — заявил собеседник агентства.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале специальной военной операции на Украине.
Ранее сообщалось, что баскетболисты Торнике Шенгелия, Иффе Лундберг, Марюс Григонис и Йоханнес Фойгтманн покинули расположение ЦСКА.