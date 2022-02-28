РИА Новости: ЦСКА, «Зенит» и УНИКС временно отстранены от участия в баскетбольной Евролиге

В баскетбольной Евролиге приняли решение отстранить российские клубы ЦСКА, «Зенит» и УНИКС от участия в турнире до урегулирования ситуации на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Совет Евролиги приостановил участие российских команд в турнире на неопределённый срок. Евролига вернется к этому вопросу, когда вызванная конфликтом России и Украины ситуация в мире улучшится», — заявил собеседник агентства.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что баскетболисты Торнике Шенгелия, Иффе Лундберг, Марюс Григонис и Йоханнес Фойгтманн покинули расположение ЦСКА.