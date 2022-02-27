«Севилья» в дерби переиграла «Бетис» в матче Примеры

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«Севилья» одержала победу в Севильском дерби над «Бетисом» в матче 26-го тура испанской футбольной Примеры.
«Севилья» в дерби переиграла «Бетис» в матче Примеры
  • © Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 24-й минуте красно-белых вывел вперёд Иван Ракитич, реализовав пенальти. А на 41-й преимущество удвоил Мунир Эль-Хаддади. Гости ответили только голом Серхио Каналеса в компенсированное время (90+4').

«Севилья» набрала 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (46) находится на третьей строчке. 

Ранее сообщалось, что покер Йереми Пино помог «Вильярреалу» разгромить «Эспаньол» в 26-м туре Примеры.

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