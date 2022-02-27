«Севилья» в дерби переиграла «Бетис» в матче Примеры

«Севилья» одержала победу в Севильском дерби над «Бетисом» в матче 26-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 24-й минуте красно-белых вывел вперёд Иван Ракитич, реализовав пенальти. А на 41-й преимущество удвоил Мунир Эль-Хаддади. Гости ответили только голом Серхио Каналеса в компенсированное время (90+4').

«Севилья» набрала 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (46) находится на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что покер Йереми Пино помог «Вильярреалу» разгромить «Эспаньол» в 26-м туре Примеры.