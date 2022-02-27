Покер Пино помог «Вильярреалу» разгромить «Эспаньол» в 26-м туре Примеры

Короткая ссылка
«Вильярреал» одержал крупную победу над «Эспаньолом» в матче 26-го тура испанской футбольной Примеры.
Покер Пино помог «Вильярреалу» разгромить «Эспаньол» в 26-м туре Примеры
  • © Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images

Встреча прошла в Вильярреале и завершилась со счётом 5:1.

В составе хозяев покер оформил Йереми Пино, который забил на 14-й, 20-й, 45-й и 53-й минутах, а также один раз отличился Булайе Диа на 86-й. Гости ответили только голом Кейди Баре на 65-й минуте.

«Вильярреал» набрал 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» (29) находится на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Ренана Лоди принёс «Атлетико» победу над «Сельтой» в Примере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить