Покер Пино помог «Вильярреалу» разгромить «Эспаньол» в 26-м туре Примеры

«Вильярреал» одержал крупную победу над «Эспаньолом» в матче 26-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Вильярреале и завершилась со счётом 5:1.

В составе хозяев покер оформил Йереми Пино, который забил на 14-й, 20-й, 45-й и 53-й минутах, а также один раз отличился Булайе Диа на 86-й. Гости ответили только голом Кейди Баре на 65-й минуте.

«Вильярреал» набрал 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» (29) находится на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Ренана Лоди принёс «Атлетико» победу над «Сельтой» в Примере.