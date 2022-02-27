Покер Пино помог «Вильярреалу» разгромить «Эспаньол» в 26-м туре Примеры
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Встреча прошла в Вильярреале и завершилась со счётом 5:1.
В составе хозяев покер оформил Йереми Пино, который забил на 14-й, 20-й, 45-й и 53-й минутах, а также один раз отличился Булайе Диа на 86-й. Гости ответили только голом Кейди Баре на 65-й минуте.
«Вильярреал» набрал 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» (29) находится на 14-й строчке.
Ранее сообщалось, что дубль Ренана Лоди принёс «Атлетико» победу над «Сельтой» в Примере.