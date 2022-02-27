ФИАС приостановила проведение соревнований по самбо в России и Белоруссии

Международная федерация самбо (ФИАС) приняла решение приостановить проведение соревнований на территории России и Белоруссии в связи с политической обстановкой.

Отмечается, что для ФИАС приоритетом всегда является безопасность спортсменов и команд.

«В связи с повышенными рисками в обеспечении безопасности, а также рекомендациями Международного олимпийского комитета ФИАС приостанавливает проведение соревнований в России и Белоруссии», — говорится в заявлении на сайте организации.

В федерации намерены продолжать следить за ситуацией, а дальнейшие решения по этому поводу будут приниматься после тщательных консультаций со специалистами в сфере безопасности.

Ранее в Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили, что следят за ситуацией на Украине.