ФИАС приостановила проведение соревнований по самбо в России и Белоруссии
Отмечается, что для ФИАС приоритетом всегда является безопасность спортсменов и команд.
«В связи с повышенными рисками в обеспечении безопасности, а также рекомендациями Международного олимпийского комитета ФИАС приостанавливает проведение соревнований в России и Белоруссии», — говорится в заявлении на сайте организации.
В федерации намерены продолжать следить за ситуацией, а дальнейшие решения по этому поводу будут приниматься после тщательных консультаций со специалистами в сфере безопасности.
Ранее в Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили, что следят за ситуацией на Украине.